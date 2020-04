Americhe: coronavirus, Organizzazione panamericana salute chiede 95 milioni di dollari (3)

- Sono 742 le sin qui vittime legate al contagio da nuovo coronavirus in America latina. In Brasile, primo paese a registrare un caso di contagio nella regione, si arriva alla soglia delle trecento vittime mortali. Situazione sempre più delicata in Ecuador: il piccolo paese andino, che supera la soglia dei cento decessi, è secondo solo al popoloso Brasile, il primo paese a registrare un caso di contagio nella regione, oggi con almeno 240 morti. (segue) (Was)