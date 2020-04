Americhe: coronavirus, Organizzazione panamericana salute chiede 95 milioni di dollari (4)

- In Messico si contano 1.510 casi di contagio e 50 morti. Il 24 marzo il governo ha decretato l’ingresso nella fase due dell’emergenza, varando le misure di contenimento sociali in tempo considerato utile per raffreddare l’attesa esplosione dell’epidemia. Solo una settimana dopo, si è entrati nello stato di emergenza sanitaria, ma senza coprifuoco, misura a cui il governo “non crede”. A Panama si registrano ad oggi 1.475 casi confermati e 37 decessi. Il presidente Laurentino Cortizo ordina una serrata totale, a tempo indefinito su tutto il territorio nazionale e annuncia tagli agli stipendi dei funzionari pubblici. Scattata la quarantena a Cuba, 233 casi di contagio, sei morti. Dal 31 marzo aeroporti chiusi per evitare “pericoli aggiuntivi” legati all’arrivo di stranieri. Cancellata la tradizionale sfilata del 1 maggio. (segue) (Was)