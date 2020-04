Americhe: coronavirus, Organizzazione panamericana salute chiede 95 milioni di dollari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cifre ufficiali riferiscono di cinque casi di contagio e un morto in Nicaragua, anche se diversi settori, tra cui la chiesa cattolica e la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), denunciano poca trasparenza nelle informazioni. Il virus viene certificato in El Salvador solo il 18 marzo, 44 casi, con la prima delle due morti il 31 marzo, ma il presidente Nayib Bukele per “evitare quello che è successo in Italia, Spagna e Usa”, ha disposto da subito quarantena assoluta fino al 13 aprile. In Honduras, con 222 casi e 15 morti, vige la quarantena obbligatoria a tutti i viaggiatori in arrivo dai paesi a rischio, il coprifuoco nazionale e lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale. Sale a 18 il numero di contagi ad Haiti. (segue) (Was)