Americhe: coronavirus, Organizzazione panamericana salute chiede 95 milioni di dollari (9)

- Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito, con 7.910 casi confermati e almeno 299 pazienti morti. Il governo ha abbandonato le iniziali posizioni moderate chiudendo le frontiere terrestri e frenando i voli in arrivo da Asia e Ue. Querelle tra governo federale e stati sulla necessità di imporre o meno serrate totali. Il parlamento ha approvato la richiesta del governo di sforare i limiti di spesa del 2020. Stato di emergenza anche in Perù, dove si conta un totale di 1.414 casi e 55 morti. Il presidente Martin Vizcarra chiude le frontiere, e impone quarantena obbligatoria a tutta la popolazione fino al 12 aprile. Rimangono possibili i “movimenti di merci e la produzione di farmaci e di beni di prima necessità". (segue) (Was)