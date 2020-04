Coronavirus: Adiconsum, crescerà indebitamento famiglie, molte già in difficoltà con spesa

- Negli ultimi vent'anni il debito medio delle famiglie italiane è raddoppiato e, a seguito del blocco delle attività produttive dovuto all'emergenza coronavirus, "ci aspettiamo un ulteriore incremento: abbiamo persone che, benché lavorino o siano pensionate, già non sono in grado di fare la spesa", spiega ad "Agenzia Nova" Rino Tarelli, presidente del Fondo per la prevenzione del sovraindebitamento e usura di Adiconsum. Sulla crescita dell’indebitamento delle famiglie potrebbe pesare, in particolar modo, il fatto che "per ora non è stata prevista alcuna sospensione per le bollette, se non per i residenti degli 11 Comuni dell'ex zona rossa, per gli affitti e per le rate del credito al consumo", sottolinea Tarelli. In venti anni di attività, Adiconsum ha visto crescere non solo i debiti delle famiglie che dal 1998 ad oggi sono passati da 13.000 a 27.000 euro (escluso il mutuo ipotecario), ma anche il numero di coloro che hanno chiesto un aiuto per non finire nella rete dell'usura: sono 14 mila i nuclei familiari supportati, per circa 26 milioni di mutui erogati grazie al fondo di prevenzione del ministero dell'Economia. (segue) (Rer)