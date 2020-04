Coronavirus: Adiconsum, crescerà indebitamento famiglie, molte già in difficoltà con spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli importi maggiori sono stati stanziati nel 2014 (oltre 1,4 milioni di euro) e nel 2018 (oltre 1,8 milioni di euro), quindi a sei e a dieci anni di distanza dall’inizio della crisi economica del 2008. La situazione attuale "certamente non favorisce chi è già in difficoltà. Già dopo la crisi (del 2008, ndr) c’è stato un certo incremento e abbiamo avuto una sovrabbondanza di richiesta. Quindi, ci aspettiamo anche ora un aumento, che però potremo verificare soltanto tra un mesetto". L'auspicio di Adiconsum è che gli aiuti messi in campo finora dal governo possano arginare il sovraindebitamento delle famiglie. "Speriamo che molti si rivolgano anche ai sostegni previsti dai provvedimenti per l’emergenza - sottolinea Tarelli -, perché molte famiglie hanno difficoltà anche per fare la spesa" ma anche perché "i finanziamenti dei fondi che vengono direttamente dal ministero dell'Economia, Adiconsum li può dare solo come prestito, seppur a condizioni estremamente vantaggiose. Tuttavia trattandosi di un prestito, che quindi va restituito, non possiamo intervenire laddove si verifica una perdita del posto di lavoro e quindi della fonte di reddito". (segue) (Rer)