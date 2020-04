Coronavirus: Adiconsum, crescerà indebitamento famiglie, molte già in difficoltà con spesa (3)

- Il numero maggiore di richieste, a livello regionale, "arriva dal Lazio - prosegue Tarelli -, ma ne registriamo molte anche dal Veneto e dalla Lombardia. Questa possibilità purtroppo non è molto conosciuta dalle famiglie e, quindi, colgo l'occasione per ricordare che attraverso il sito web di Adiconsum è possibile ottenere informazioni ed essere supportati nella richiesta di aiuto". L’appello alle famiglie, infine, è "quello di seguire in modo serio le indicazioni del governo e, con le cautele indicate, di ricorrere agli strumenti previsti per affrontare questa crisi senza abbandonarsi alla disperazione", conclude. (Rer)