Coronavirus: Di Maio, ringraziamo per aiuti e ci aspettiamo massimo sostegno dall’Europa

- Gli aiuti che stanno arrivano in Italia, mandati dai Paesi esteri, sono fondamentali per i nostri ospedali: "non smetteremo mai di ringraziare tutti i governi che in questa delicata fase stanno aiutando il popolo italiano". Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Questa mattina, partecipando in video conferenza al Consiglio Affari esteri informale, ho detto chiaramente che anche a livello europeo dobbiamo coordinare tutte le iniziative già avviate per fronteggiare il coronavirus", ha scritto il ministro. "Serve uno sforzo da parte di tutta l’Ue, sia per un sostegno netto all’Italia che per rilanciare un’Alleanza internazionale per il vaccino. Dal punto di vista economico la nostra risposta deve essere veloce. Dobbiamo sostenere famiglie, lavoratori, imprese e rilanciare l’economia del nostro Paese. Questa è la strada che seguirà l’Italia e ci aspettiamo massimo sostegno dall’Europa", ha aggiunto Di Maio. "Lo ripeto: solo insieme possiamo vincere questa lotta contro un virus invisibile", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)