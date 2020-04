Germania: coronavirus, Merkel esce da quarantena volontaria

- Dopo due settimane, il cancelliere tedesco, Angela Merkel, è uscita dall'isolamento volontario in cui si era posta nella propria residenza privata di Berlino per essere venuta a contatto con un medico risultato positivo al coronavirus. È quanto reso noto oggi dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert. Merkel è tornata alla Cancelleria e ha ripreso da lì a guidare personalmente l'attività dell'esecutivo, che non aveva interrotto durante la quarantena. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il 20 marzo scorso, Merkel si era sottoposta a vaccinazione contro lo pneumocco, obbligatoria in Germania per tutti coloro che abbiano più di 60 anni. Il medico che aveva somministrato l'immunizzazione era successivamente risultato infetto dal coronavirus. Per tale motivo, il cancelliere tedesco si era pota in autoisolamento, durante il quale ha effettuato tre test per il Covid-19, che hanno dato esito negativo. (Geb)