Sociale: sindacati Roma e Lazio, intervenire su contributi e assistenza disabili gravissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio ritengono che, a seguito delle risorse aggiuntive regionali in favore di Roma Capitale e dei distretti socio sanitari del Lazio per il 2020 per l'implementazione dei servizi territoriali e delle misure di sostegno domiciliare per le persone in condizione di disabilità gravissima, sia necessario e urgente intervenire sull'attribuzione del contributo e assegno di cura. Si legge in una nota dei sindacati. "Un intervento che è reso ancor più necessario dal momento che i 3.564.346,27 euro stanziati dalla Regione sono già nelle casse comunali, così come evidente nella determinazione della regione Lazio del 20 marzo. Inoltre siamo convinti che le ulteriori risorse regionali, che vanno a incrementare il fondo nazionale per la non autosufficienza, riservate alla disabilità gravissima devono essere utilizzate per lo scorrimento immediato della lista di attesa 2020 e quindi per garantire a tutti gli aventi diritto l'accesso alle prestazioni e la continuità assistenziale - continua la nota -. Le circa 850 famiglie che hanno presentato richiesta e che sono rimaste escluse dai benefici e dal sostegno e che, attualmente si trovano in graduatoria, ora devono avere una risposta immediata alle loro necessità. All'assessore alla Persona, alla scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì, al disability manager Andrea Venuto e al sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi, chiediamo di riaprire il confronto quanto prima, nel merito della questione, in modalità videoconferenza, per conoscere quali scelte e provvedimenti si vorranno assumere. In un momento di estrema difficoltà - continuano le organizzazioni sindacali - come quella che attualmente stiamo vivendo in situazione di emergenza sanitaria e sociale è di fondamentale importanza garantire forme di sostegno per le persone che vivono situazioni di fragilità gravissima così da assicurare un'assistenza in casa e nel proprio ambiente familiare oggi ancor più di ieri", conclude la nota. (Com)