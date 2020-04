Coronavirus: Bordoni (Lega), chiesto chiarimenti su modalità erogazione buoni spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni afferma che "arrivano indiscrezioni poco rassicuranti in Comune circa i tempi e le modalità di erogazione dei buoni". In una nota Bordoni spiega: "Invece di avvalersi della società con cui il rapporto è consolidato, società con la sede nel territorio di Roma, perché già fornitore collaudato dal Comune e contrattualizzato regolarmente a seguito di gara Consip, sembra che alcuni funzionari vogliano esplorare nuove soluzioni anche con società estere che potrebbero causare ritardi e incertezze nell'erogazione del servizio". Per Bordoni "data la situazione di bisogno di tanti romani in questo momento, credo che non possiamo permetterci esperimenti e che la messa a terra dell'intervento deve essere immediata. I tempi di contrattualizzazione, l'incertezza sulle modalità operative mai testate con nuovi fornitori potrebbero diventare invece l'ennesimo ostacolo burocratico al raggiungimento di qualche ristoro per chi oggi ha bisogno. In merito - conclude il consigliere capitolino -oggi ho presentato una interrogazione urgente al sindaco per avere chiarimenti sull'intera vicenda, nella speranza che si proceda nel modo più veloce e corretto possibile". (Com)