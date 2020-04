Coronavirus: Prefettura Milano, ieri controllate 12836 persone, 369 sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno del territorio della città metropolitana di Milano nella giornata di ieri, 3 aprile, sono state 12.836 le persone controllate dalle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi dedicati all’osservanza delle norme per il contenimento del Coronavirus contenute nei dpcm del 8, 9 e 11 marzo. All’esito delle verifiche sono state sanzionate 369 persone (2,87 per cento) ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 19/2020. Lo comunica in una nota la Prefettura di Milano. Quasi cinque mila (4.803) gli esercizi commerciali controllati, di cui 11 denunciati perché inosservanti delle prescrizioni contenute nell’art. 4 del decreto legge 19/2020.(Rem)