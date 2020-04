Coronavirus: Coldiretti Roma dona 45 quintali di ortofrutta a famiglie Civitavecchia

- Oltre quarantacinque quintali di ortofrutta sono stati donati a 200 famiglie di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella dagli agricoltori associati alla Coldiretti di Roma e provincia. Un’iniziativa solidale, quella lanciata proprio dalla Coldiretti Roma, con la collaborazione della Croce rossa di Civitavecchia, pre​sieduta da Roberto Petteruti, insieme alla Protezione civile. Sono stati i camion guidati dai volontari della Cri a trasportare i prodotti dal Car di Guidonia, dove erano stati depositati dagli agricoltori, direttamente a casa delle persone che ne avevano più bisogno. Si legge nella nota dell'associazione. "Orgogliosi del buon cuore dei nostri agricoltori – dice il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti -. Nonostante le difficoltà che loro stessi stanno affrontando in questo momento così difficile, si sono resi protagonisti di questa iniziativa solidale a sostegno delle famiglie meno fortunate". "Abbiamo trasportato oltre 500 cassette di prodotti ortofrutticoli con i mezzi messi a disposizione dal CaC, il Consorzio autotrasportatori di Civitavecchia – spiega il presidente della Croce Rossa, Roberto Petteruti – li abbiamo stoccati e consegnati alle famiglie in difficoltà che si rivolgono a noi, ovviamente individuate in accordo con i servizi sociali del Comune. Ci tengo a ringraziare la Coldiretti, con la quale abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, e le aziende agricole che hanno partecipato a questa iniziativa di beneficenza, le quali ci ha consentito di donare anche prodotti freschi alle famiglie, oltre a quelli a lunga conservazione che abitualmente forniamo". (Com)