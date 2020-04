Ambiente: Novelli (M5s), bene 10 milioni da Regione Lazio per zootecnica e florovivaismo

- "Bene lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore dei settori zootecnico e florovivaistico (5 milioni per ogni settore) da parte della Regione Lazio. Da quando sono presidente della commissione Agricoltura e ambiente ho sempre cercato un dialogo costruttivo con l'assessorato di riferimento e questo finanziamento va nella direzione auspicata". Lo afferma in una nota il consigliere regionale M5s Valerio Novelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. "Certo, non le ritengo sufficienti e quindi la mia azione politica in questo momento di crisi sarà quella di trovare altre risorse da destinare a tutto il comparto agricolo. Sono soddisfatto di questa decisione di cui ho informato le associazioni di categoria, le difficoltà non sono soltanto sanitarie ma anche economiche, quindi è fondamentale l'interlocuzione tra istituzioni e società civile. Per questo motivo sono a disposizione e metterò a disposizione anche la commissione per renderla un tavolo permanente per l'interlocuzione con le parti sociali per individuare altri settori ed altre risorse per l'agricoltura laziale", continua la nota. "Penso e ritengo che la politica, quando è buona politica - conclude Novelli - lavora in sinergia con tutti gli attori sociali per il benessere dei cittadini, soprattutto in momenti difficili come questo. Solo tutti insieme potremo farcela ad uscire da questa difficilissima situazione".(Com)