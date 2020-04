Coronavirus: Comitato scientifico Sicilia, sì a test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una regione come la Sicilia con epidemia contenuta, fatta eccezione per alcuni focolai, è possibile effettuare studi di sieroprevalenza e sieroconversione. Lo ha rilevato il Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid-19 in Sicilia, in un parere trasmesso all'assessorato regionale della Salute sull'utilizzo dei test rapidi e dei test sierologici. Secondo gli esperti "ci sono sufficienti evidenze scientifiche che sorreggono la validità e l'utilità di questi test rapidi in ausilio alla sierologia classica e ai tamponi rinofaringei". I componenti del Comitato, facendo esplicito riferimento agli asintomatici, hanno rilevato in particolare che "in questi soggetti andrà eseguito il test rapido con card come prima scelta. Se sia le Igm (immunoglobuline M) che le Igg (immunoglobuline G) risulteranno negative e il soggetto è a basso rischio allora può essere considerato non infetto, con sufficienti probabilità logiche e scientifiche", hanno concluso gli esperti. (Ren)