Coronavirus: Prefettura Milano, in uffici servizi Pa presente solo 1,91 per cento del personale

- Solo l'1,91 per cento del personale impiegato nei servizi della pubblica amministrazione nel territorio della Città metropolitana di Milano sta lavorando in ufficio (presenti solo 1.566 dipendenti su un organico complessivo di 81.737). È quanto emerge da una verifica svolta dalla Prefettura di Milano che ha interessato tutti i settori della pubblica amministrazione, dalla scuola alla giustizia, dalle agenzie fiscali agli uffici periferici dello stato, nonché a campione di quattro comuni della città metropolitana. "Il monitoraggio ha confermato la riduzione della presenza in ufficio al minimo per servizi indifferibili da gestire necessariamente sul luogo di lavoro. Tali presenze sono risultate in prevalenza indispensabili per gestire l'emergenza in corso, nonché per le attività strumentali all'attuazione diffusa del telelavoro", si legge nella nota di Palazzo Diotti.(Rem)