Rpt-Coronavirus: Guerra (Leu), decreto su liquidità a imprese entro fine settimana

- Ripetizione con titolo e testo corretti.Il sottosegretario all’Economia Cecilia Guerra (Leu) ha detto, partecipando alla trasmissione "Radio Anch’io" su Rai Radio1, che il decreto sulle misure per facilitare la liquidità alle aziende è quasi pronto, "stiamo completando gli aspetti tecnici" e che sarà "sicuramente pronto entro il fine settimana". Ci sarà un confronto "con le opposizioni" prima di arrivare all’emanazione del decreto. Guerra ha spiegato che inizialmente il governo avrebbe voluto varare un decreto di aprile con misure "omnicompresive" ma poi, ha specificato, "abbiamo capito che è meglio anticipare il più possibile la parte sulla liquidità, perché c'è urgenza e abbiamo più strumenti rispetto a marzo" anche grazie alle regole Ue che nel frattempo "sono cambiate". Come hanno spiegato anche il ministro Roberto Gualtieri e il suo vice Antonio Misiani sui media, il decreto sulla liquidità garantirà il 90 per cento dei prestiti a interessi zero. Misiani ha anche anticipato che sono in fase di elaborazione le riaperture graduali della fase due del lockdown, senza però poter ancora specificare quando questa fase due potrà iniziare. (Com)