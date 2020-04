Coronavirus: atterrato a Fiumicino volo charter con materiale sanitario recuperato dalla Saipem

- E’ atterrato questa mattina a Fiumicino un volo charter di Skyteam Alitalia proveniente da Shanghai con a bordo oltre 3,5 milioni di mascherine e 53 ventilatori polmonari pronti per essere assemblati e consegnati ai vari ospedali. Secondo quanto riferisce un servizio di “Sky Tg 24”, tutto il materiale è stato controllato nei magazzini della cargo city di Fiumicino per essere destinato alle aree più colpite dall’emergenza Covid-19. Fonti della protezione civile riferiscono che da Saipem potrebbero arrivare altri 40 respiratori che attualmente sono fermi in ambasciata da Nuova Delhi. Si ragiona anche sulla possibilità di far arrivare dalla Bolivia, sempre per tramite Saipem, una trentina di medici. In entrambi i paesi l'azienda italiana di servizi al settore energetico vanta una presenza consolidata. (Res)