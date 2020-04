Coronavirus: Israele, 37 morti e 7.030 contagiati

- E’ salito a 37 il numero di persone decedute in Israele dopo aver contratto il virus Sars-Cov-2. Lo riferisce il ministero della Salute di Gerusalemme, sottolineando che nelle ultime 24 ore le vittime sono state quattro. Le persone infettate sono 7.030, con un incremento di 173 contagi nelle ultime 24 ore. Oltre un centinaio di contagiati, 170, sono in serie condizioni. I guariti a oggi sono 357. Secondo le statistiche del ministero della Salute, la città maggiormente colpita con 1.003 casi è Gerusalemme, seguita dalla località abitata dagli ultra ortodossi di Bnei Brak, con 966 casi, e da Tel Aviv-Giaffa, con 335 casi. La città di Beni Brak questa mattina è stata posta in isolamento dalla polizia per arginare la diffusione del contagio.(Res)