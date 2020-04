Coronavirus: Catalfo, governo pensa a reddito di emergenza, nessuno perderà il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi di un reddito di emergenza e il potenziamento delle misure a tutela dei lavoratori sono alcuni degli argomenti affrontati nelle scorse ore dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. Parlando ai microfoni di "Cnbc Class", il ministro ha anticipato che il governo tutelerà anche i lavoratori "assunti dopo il 23 febbraio anche solo con un giorno di anzianità". Con le integrazioni del decreto di aprile il pacchetto che verrà dovrebbe consentire al sistema economico italiano di non dover affrontare i livelli di sussidi di disoccupazione che si vanno prospettando in vari Paesi, ha spiegato il ministro. "Mi sento ancora di dire" che nessuno perderà il lavoro per il coronavirus, ha precisato. Secondo il ministro, con il pacchetto di misure del decreto di aprile per gli ammortizzatori sociali si arriverà ad una "cifra raddoppiata, se non di più perché nel frattempo si è ampliata la chiusura delle attività". Una cifra che si aggira, dunque, sui "15 miliardi" Quanto all'economia sommersa, Catalfo ha ammesso che il lavoro in nero "non dovrebbe esistere ma è una piaga che c'è". Alle famiglie che vivono "un'emergenza mai vista prima dobbiamo pensare con un reddito di emergenza" ha evidenziato, per poi convenire che la crisi epidemiologica in corso potrebbe offrire l'occasione per una mappatura del lavoro nero per "riuscire a capire dove si nasconde". Il ministro del Lavoro ha riconosciuto che nell'ambito dell'emergenza coronavirus c'è stata "l'opportunità tra virgolette di testare lo smart working", e ha aggiunto: "Stiamo vedendo che nelle aziende private 1 milione di persone sta lavorando in smart working e nella Pubblica amministrazione sono oltre l'80 per cento".Quanto alle misure messe allo studio in sede Ue, Catalfo ha sottolineato che il "Sure" è "sicuramente un primo passo che l'Europa sta mettendo in campo" per il sostegno al reddito dei lavoratori. E' una "misura necessaria e importante" ha proseguito, precisando che "è necessario mettere insieme un pacchetto di strumenti per tutti i Paesi per affrontare un'emergenza che ha un forte impatto sull'economia e sul mercato del lavoro". Per quanto concerne la riduzione delle misure di contenimento , Catalfo ha sottolineato la necessità di affidarsi al parere degli esperti. "Aspettiamo che ci sia il benestare del Comitato scientifico per iniziare man mano la riapertura", ha evidenziato il ministro. Il protocollo sottoscritto con le parti sociali che va a declinare come lavorare in sicurezza "sarà il riferimento nelle future riaperture", ha precisato. In un post sulla sua pagina Facebook, Catalfo ha fatto inoltre sapere che "in questi due giorni, all’Inps sono arrivate - in totale - 2 milioni di domande, che coinvolgono quasi 4,5 milioni di lavoratori. Nello specifico, 1,6 milioni sono quelle per l’indennità da 600 euro mentre per la Cig ordinaria ne sono pervenute 86 mila per oltre 1,6 milioni di beneficiari. Inoltre, ci sono anche le 54 mila domande per l’assegno ordinario per quasi 932 mila persone e, infine, le 181.683 per il congedo parentale e le 14.047 per il bonus babysitter". La titolare del Lavoro ha ribadito che le risorse stanziate "sono sufficienti per tutti", per chi "deve prendere la Cassa integrazione, per i lavoratori autonomi, per i professionisti" e che il governo sta "lavorando senza sosta" per onorare gli impegni presi". Quanto al sito dell'Inps in tilt, Catalfo ha ammesso che "ci sono state delle difficoltà, è vero". Ma tale disguido si è verificato "perché il nostro obiettivo, consapevoli del delicato momento che tanti cittadini e famiglie stanno attraversando a causa dell’emergenza Coronavirus, è sempre stato quello di garantire che tutti quelli che ne hanno diritto ricevano al più presto gli aiuti previsti dal decreto Cura Italia". (Res)