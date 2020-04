Terrorismo: Nigeria e Niger lanciano offensiva regionale contro jihadisti (2)

- L’offensiva, rinominata “collera di Boma” in seguito all'attacco sferrato lo scorso 24 marzo contro una base militare nell'omonima località in Ciad, nel quale sono morti 92 militari, è stata annunciata domenica 29 marzo anche presidente nigerino Idriss Deby, che coordinerà personalmente le operazioni. L'offensiva servirà a "ripulire l'intera area" dalle azioni del gruppo jihadista, ha detto Deby. La scorsa settimana il capo dello Stato ciadiano aveva definito l'attacco all'isola di Boma come "il più mortale mai subito dal paese". "Mai nella nostra storia abbiamo perso così tanti uomini contemporaneamente", ha dichiarato Deby in un intervento televisivo dopo essere stato sul posto. Secondo fonti dell'esercito, i jihadisti hanno attaccato riuscendo ad avere la meglio anche sui rinforzi inviati e a sequestrare numerosi - 25 secondo alcuni - veicoli militari. Con questo attacco Boko Haram "ha inferto un duro colpo al nostro sistema di difesa in quest'area", ha detto un alto ufficiale ai media locali. (segue) (Res)