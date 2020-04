Terrorismo: Nigeria e Niger lanciano offensiva regionale contro jihadisti (4)

- A distanza di poche ore, un’imboscata organizzata dai jihadisti dello stesso gruppo nella località di Gorgi, situata nello stato nigeriano nordorientale di Yobi, al confine con il Ciad, ha causato la morte di almeno 47 militari nigeriani. Quest’ultimo attacco è avvenuto al passaggio di un convoglio militare che trasportava bombe e altre munizioni dalla città di Maiduguri, capoluogo dello stato di Borno, che è considerato il quartier generale di Boko Haram in Nigeria, mentre l'attacco in Ciad è stato condotto in maniera più articolata risultando perfino più cruento. L'attacco di Boma, secondo quanto riferito da fonti militari citate dai media locali, è infatti durato almeno sette ore e si è concluso dopo l'arrivo dei rinforzi da parte dell'esercito ciadiano. Negli scontri sono andati distrutti 24 veicoli dell'esercito, inclusi veicoli corazzati. “È stato l’attacco più mortale mai subito dal nostro paese”, ha dichiarato il presidente Idriss Deby, recatosi sul posto il giorno successivo per valutare la situazione. (segue) (Res)