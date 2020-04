Terrorismo: Nigeria e Niger lanciano offensiva regionale contro jihadisti (5)

- Il capo dello Stato ha ricordato che “è la prima volta che perdiamo un così alto numero di uomini”, nonostante l’esercito ciadiano abbia affrontato nella sua storia numerosi attacchi. Come prima conseguenza del massacro, l’esercito del Ciad ha deciso di schierare truppe aggiuntive al confine con la Nigeria per rafforzare la sicurezza nell’area del lago Ciad, già teatro in passato di attacchi sia contro i civili che contro le postazioni militari. Negli ultimi mesi Boko Haram ha intensificato i suoi attacchi nel bacino del lago Ciad, al confine tra Nigeria, Ciad, Niger e Camerun. L’offensiva di Boko Haram è iniziata nel 2009 e da allora si è allargata anche ad altri paesi del bacino del lago Ciad. Secondo stime governative, dal 2009 ad oggi gli attacchi del gruppo terroristico in Nigeria hanno provocato oltre 30 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. (segue) (Res)