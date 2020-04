Terrorismo: Nigeria e Niger lanciano offensiva regionale contro jihadisti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arginare gli attacchi, nel 2015 la Nigeria ha lanciato l’operazione Lafiya Dole, mentre nello stesso anno i paesi della regione hanno creato una Task Force congiunta multinazionale (Mnjtf) che ha la sua sede operativa nella capitale del Ciad, N'Djamena, ed è composta dagli eserciti di Benin, Camerun, Ciad, Niger e Nigeria con l'ausilio di comitati di vigilanza composti da milizie armate composte da abitanti del posto. Da allora, tuttavia, i risultati raggiunti dalla task force sono stati modesti, soprattutto per via dello scarso coordinamento fra le forze armate dei singoli paesi, e tutt'ora c'è ancora un notevole scetticismo nella comunità internazionale sul fatto che la nuova forza possa produrre risultati efficaci contro il terrorismo. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione, infatti, Boko Haram (e la sua fazione secessionista dello Stato islamico dell'Africa occidentale, Iswap) continua a condurre attacchi, prendendo di mira sia civili che militari. (Res)