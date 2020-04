Coronavirus: F.Sala, oggi presentiamo nuovo ventilatore, ma avremo bisogno di autorizzazione per utilizzo

- “La Fippi ha prodotto una mascherina che ha tutti i requisiti tecnici-scientifici ma abbiamo bisogno della validazione dell’Iss per iniziare a distribuirle perché occorre questo marchio. Quindi abbiamo bisogno di quello per distribuire le mascherine che ci siamo praticamente fatti da soli”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, intervenendo a SkyTg24. “Ma non solo - ha aggiunto Sala- oggi pomeriggio presenteremo anche il nuovo ventilatore polmonare di cui saremo in grado di produrne migliaia al mese ma anche lì avremo bisogno dell’autorizzazione per poterli utilizzare”. (Rem)