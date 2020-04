Coronavirus: Lega, Rai chiarisca subito criterio su dirette Conte

- I parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai, Massimiliano Capitanio, Paolo Tiramani, Dimitri Coin, Igor Iezzi, Giorgio Maria Bergesio, Simona Pergreffi e Umberto Fusco chiedono alla Rai di spiegare "con quale criterio concede sempre e a qualsiasi ora la diretta tv al presidente Conte. Nemmeno al presidente della Repubblica è stato riservato un simile trattamento. Nonostante l'ultimo videomessaggio del capo dello Stato fosse disponibile prima delle 19 del 27 marzo scorso - continuano gli esponenti leghisti - Rai Uno non ha attivato un'apposita diretta per mandarlo in onda e anche nelle successive edizioni è stata data la precedenza alle comunicazioni del premier. Invece, per la conferenza stampa del presidente Conte e del ministro Gualtieri del giorno successivo, è stata attivata un'edizione straordinaria del Tg1 nel tardo pomeriggio, per fare solo uno dei tanti esempi". Secondo i parlamentari, si tratta di "due pesi e due misure per i quali abbiamo presentato un'interrogazione in commissione di Vigilanza Rai. Il servizio pubblico radio-televisivo chiarisca subito prima che qualcuno possa pensare che l'azienda abbia deciso, soprattutto su Rai Uno, di fare da megafono allo stesso presidente Conte e di mettere il bavaglio persino al residente della Repubblica".(Com)