Coronavirus: al via bando per la ricerca promosso dal Ministero della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì partirà il bando per la ricerca Covid-19, promosso dal Ministero della Salute e già consultabile sul portale ministeriale. Ciascun progetto selezionato potrà ricevere fino ad 1milione di euro, dei 7 milioni complessivamente stanziati. I quesiti, cui i ricercatori sono chiamati a rispondere, approvati dalla Sezione ricerca del Comitato tecnico-scientifico, organo consultivo del Ministero, riguardano cinque aree di indagine: Analisi dei meccanismi patogenetici responsabili dell’insorgenza del Covid-19; Sviluppo di un approccio diagnostico omogeneo su base nazionale; Trattamento e gestione del paziente critico affetto da Covid-19; Riduzione del rischio degli operatori sanitari in ambiente ospedaliero e nella gestione domiciliare; Politiche di Sanità pubblica per monitorare l’andamento dell’infezione nel tempo, l’efficacia delle misure contenitive e i fattori predisponenti l’incidenza e la mortalità, in particolare quelli presenti nei pazienti anziani e/o con multi-patologia. In merito il ministro della salute, Roberto Speranza, ha dichiarato: “È una iniziativa che va nella direzione giusta per mettere a disposizione della comunità medica e scientifica conoscenze utili per le scelte cliniche e di sanità pubblica. Per questo motivo nella selezione delle proposte sarà data priorità a quelle in grado di evidenziare, già nella presentazione dei dati preliminari, l’applicabilità dei risultati ai processi di cura”.(Ren)