Coronavirus: F.Sala, ieri mobilità in Lombardia al 37 per cento, in questa regione non si passeggia fuori casa

Milano, 03 apr 11:19 - (Agenzia Nova) - In merito ai dati sulla mobilità della popolazione lombarda "la circolare" del Viminale "dell'altro ieri ci ha fatto aumentare il dato al 37 per cento, e anche ieri abbiamo registrato un 37 per cento, e un per cento per noi vuol dire migliaia di persone". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, intervenendo a SkyTg24. "Non commento la circolare per il resto d'Italia ma in Lombardia - chiarisce il vicepresidente regionale - non si passeggia fuori casa perché altrimenti si mette a rischio la salute della persone". (Rem)