Coronavirus: Sala, 20mila famiglie in più potranno beneficiare del sostegno del Comune Milano

- Da lunedì 20mila famiglie in difficoltà in più potranno beneficiare dell'aiuto del Comune. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso de suo quotidiano video intervento da Palazzo Marino. "In tutti noi, accanto alle preoccupazioni per la salute, si affiancano le preoccupazioni per le nostre tasche – ha proseguito il sindaco – per questo noi stiamo intensificando il livello di intervento sui bisogni della città e parlo delle fasce più povere. Da alcuni anni diamo circa 2300 euro alle famiglie più bisognose, ma a questo punto le nuove povertà aumentano e quindi, con il contributo del governo, stiamo pensando, o con un contributo economico o con la borsa della spesa, ad altre 20mila famiglie". "Da lunedì - ha concluso il sindaco - potrete informarvi sul sito del Comune o allo 020202". (Rem)