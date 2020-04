Coronavirus: Torino, droni in volo sui parchi per scovare gli assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell’ordine, a Torino, utilizzeranno anche i droni per le attività di monitoraggio nei parchi torinesi della Pellerina, della Colletta e lungo il Po. Lo spiega in una nota il Comune. Dal venerdì alla domenica, i velivoli della Drone unit della polizia municipale della Città di Torino si alterneranno infatti a quelli del comando provinciale dei carabinieri per visionare dall’alto le aree verdi e verificare eventuali violazioni ai decreti e alle ordinanze relative alle norme comportamentali per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus. Nello specifico, controlleranno che non si creino assembramenti di persone. La decisione, assunta nella riunione di ieri (in videoconferenza) dal Comitato ordine pubblico e sicurezza, è stata formalizzata da una specifica ordinanza del questore di Torino, trattandosi di attività di ordine e sicurezza pubblica. (segue) (Rpi)