Coronavirus: Torino, droni in volo sui parchi per scovare gli assembramenti (2)

- I droni della Polizia locale opereranno a supporto delle pattuglie a terra e saranno pilotati da operatori del Corpo di Polizia municipale di Torino, abilitati da Enac. L’assessore all’Innovazione, Marco Pironti, sottolinea che “con l’impiego di questo tipo di risorsa, sviluppata in linea con la vocazione all’innovazione della Città, ci poniamo l’obiettivo di migliorare il monitoraggio in ambito urbano, a maggiore garanzia della sicurezza dei cittadini. L’uso di velivoli a pilotaggio remoto – aggiunge Pironti - offre un doppio vantaggio: innanzitutto la capacità di coprire un’area più vasta di osservazione del territorio e, non meno importante, consente di liberare parte delle risorse umane impegnate nei vari servizi di monitoraggio e di destinarle ad altre funzioni di supporto alle attività svolte nell’attuale contesto di emergenza.” (Rpi)