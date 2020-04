Coronavirus: Sala, su primo maggio in casa non sapevo nulla, chiederò spiegazioni

- "Andiamo verso una Pasqua in casa e questa mattina abbiamo sentito il capo della protezione civile Borrelli dire che andiamo verso un primo maggio in casa. Non ne so nulla, chiederò spiegazioni, ma so che anche il governo va avanti giorno per giorno". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo consueto video messaggio da Palazzo Marino. Il sindaco ha poi rivolto un appello ai milanesi: "Il tempo è bello, andiamo verso un week end con tempo molto bello, ma stiamo in casa e non vanifichiamo il grande sforzo fatto fino a oggi". (Rem)