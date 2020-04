Moldova: partito Pas contro decisione che obbliga assicurazione sanitaria per cittadini all’estero

- Il Partito Azione e Solidarietà della Moldova (Pas) ha attaccato in tribunale la decisione adottata dalla Commissione per le situazioni eccezionali, in base alla quale i moldavi residenti all’estero devono ottenere una polizza assicurativa al loro ritorno a casa. Il leader della formazione, Maia Sandu, afferma che la decisione in questione è incostituzionale. Lo riferisce l'agenzia moldava d'informazione "Ipn ". "Noi consideriamo questa decisione incostituzionale. Non esiste una disposizione legale che proibisca alle persone di tornare a casa. Sono cittadini della Moldova e le autorità non possono utilizzare pretesti inventati come questi, secondo cui se non si dispone di un'assicurazione medica non è possibile ottenere il biglietto aereo. Questo non è legale", ha detto Sandu che esorta i cittadini all’estero, in particolare quelli che hanno ancora risorse, a rimanere nei paesi in cui si trovano. (segue) (Moc)