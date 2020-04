Moldova: partito Pas contro decisione che obbliga assicurazione sanitaria per cittadini all’estero (2)

- "Per coloro che possono rimanere alcune settimane, ma vogliono tornare perché hanno paura, ma hanno uno stipendio, hanno dove alloggiare, è meglio che restino ancora 2-3 settimane all’estero. Noi stiamo appena entrando nella tempesta, si sta per innescare ciò che è già in corso in altri paesi, e il sistema medico da noi è molto più debole. Coloro che possono rimanere lì per altre 2-3 settimane, lo facciano. Per coloro che non possono, non hanno soldi, non hanno un posto dove stare, questi voli di rientro devono essere organizzati ", ha aggiunto Sandu. La Commissione per le situazioni eccezionali del governo moldavo ha deciso che i cittadini moldavi residenti all’estero devono ottenere una polizza assicurativa al loro ritorno a casa. (Moc)