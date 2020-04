Coronavirus: da 7 aprile via a corso di media education in e learning del Corecom

- Prenderà il via martedì 7 aprile, con gli studenti del Liceo Classico Manzoni di Milano, il primo corso di media education in versione e- learning, organizzato dal Corecom Lombardia (Comitato Regionale per le Comunicazioni). “Anche quest’anno il Corecom - spiega la presidente Marianna Sala – aveva programmato nelle scuole della Lombardia una serie di corsi dedicati all’uso responsabile di media e nuove tecnologie. Anziché annullarli a causa dell’emergenza Coronavirus, abbiamo deciso di riconvertire in versione e-learning il ciclo delle lezioni inizialmente già programmate nella modalità tradizionale dei corsi in classe” . Per tutto il mese di aprile e maggio, il Corecom Lombardia, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento di Informatica Giuridica dell'Università Statale di Milano e dell’Ordine degli Avvocati di Milano, incontrerà on line oltre mille ragazzi delle scuole, per parlare di disinformazione e fake news, cyberbullismo, uso consapevole di internet e conoscenza del settore audiovisivo (serie tv e social network). Le prime lezioni vedranno il coinvolgimento diretto di Agcom e in particolare di Ivana Nasti, Direttore del Servizio ispettivo e Registro, nonché di Marco Delmastro, Direttore del Servizio economico-statistico, che presenterà la nuova applicazione “Cartesio” pensata per le fakenews. (Com)