Polonia: presidenziali, Porozumienie voterà contro l'ipotesi del voto per corrispondenza

- Il partito polacco Porozumienie, alleato di Diritto e giustizia (PiS), voterà contro la proposta di svolgere le elezioni presidenziali del 10 maggio mediante voto per corrispondenza. Lo ha rivelato oggi il deputato di Porozumienie Kamil Bortniczuk. "Riteniamo che non sia un metodo efficace e sicuro e che non si possa introdurre un tale cambiamento delle modalità di voto in condizioni di conflitto, senza un consenso generale", ha detto Bortniczuk ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rmf Fm". Il parlamentare ha anche dichiarato che il suo gruppo sta discutendo la cosa con i colleghi del PiS. "Abbiamo poco tempo, manca un accordo con l'opposizione e questa legge entrerebbe in vigore a pochi giorni dal voto. Il tempo è troppo poco per informare adeguatamente la gente", ha continuato. (Vap)