Coronavirus: Uil Fpl Salerno, servono stanze per isolare personale sanitario

- Camere d'albergo o locali della Curia salernitana da mettere a disposizione dei dipendenti dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona coinvolti nell'emergenza coronavirus. E' la richiesta inoltrata al sindaco di Salerno dai vertici della Uil Fpl provinciale. "Siamo preoccupati - hanno proseguito da Uil Fpl Salerno - per l'emergenza in atto e dunque, viste le informazioni raccolte dai lavoratori che stanno fronteggiando il picco di questi giorni, c'è la necessità di fronteggiare situazioni assistenziali con utenti a rischio". Per la Uil Fpl, pertanto, serve "porre in isolamento il personale coinvolto nell'emergenza senza che si metta a repentaglio la salute dei propri cari nelle rispettive abitazioni". Da qui, la proposta al sindaco: "Si mettano a disposizione camere d'albergo o locali della Curia salernitana, con la preghiera di intercedere presso l'Arcivescovo di Salerno, per alleviare le preoccupazioni del personale coinvolto". (Ren)