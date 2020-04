Coronavirus: Pam istituisce corridoio umanitario per garantire aiuti alimentari in Africa australe

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha concordato l'istituzione di un corridoio umanitario per mantenere il flusso di aiuti alimentari destinati all'Africa australe dopo che molti paesi hanno chiuso i loro confini per fermare la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato la direttrice del Pam per l'Africa australe, Lola Castro, che nel corso di una videoconferenza tenuta con la stampa ha dichiarato che il Sudafrica ha acconsentito a far sbarcare le navi che trasportano aiuti alimentari sulle sue coste e da lì distribuirli in paesi della regione come lo Zimbabwe, il Malawi, il Botswana e la Namibia, che si trovano ad affrontare carenze alimentari. "In questo momento stiamo effettivamente mantenendo il normale livello di distribuzioni alimentari, ma è probabile che in futuro - a seconda degli effetti del virus sui sistemi alimentari, in particolare sui piccoli agricoltori - assisteremo ad un aumento dei prezzi e del numero di persone che richiederanno assistenza alimentare", ha detto Castro, secondo cui saranno necessari oltre 400 milioni di dollari per importare aiuti alimentari per i prossimi tre mesi nell'Africa australe, dove quest'anno si sono registrate piogge irregolari che hanno provocato una siccità devastante, a causa della quale fino a 45 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare. (Res)