Russia: rublo si apprezza sull'euro, Borsa in positivo grazie al rialzo dei prezzi del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di rublo resta stabile rispetto al dollaro e un leggero rialzo nei confronti dell’euro in apertura del mercato finanziario russo. Stando a quanto emerge dai dati della Borsa di Mosca, il tasso di cambio del dollaro è cresciuto di 2 copeche, a quota 77,27 rubli, mentre l'euro è diminuito di 41 copechi, attestandosi a 83,46 rubli. Il dato segue il leggero rialzo dello 0,03 per cento dei futures di giugno sul marchio Brent, il greggio del Mare del Nord, che porta il prezzo a 30,82 dollari al barile. Il mercato azionario russo procede in crescita, con l'indice Mosbirzhi che è salito dello 0,63 per cento, attestandosi a 2.561,97 punti, mentre quello commerciale Rts ha registrato un aumento dello 0,88 per cento, a quota 1.043,13. A tirare sono i titoli delle aziende del settore degli idrocarburi. (Rum)