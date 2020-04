Coronavirus: nelle Marche potenziati i controlli su strade e autostrade

- Intensificati i controlli della Polizia stradale sia sulla viabilità ordinaria extraurbana che su quella autostradale nell'ambito del contenimento da coronavirus. La Polizia stradale delle Marche nei primi due giorni di aprile, ha intensificato i controlli prevalentemente lungo la direttrice Nord-Sud, in particolare sulla tratta autostradale della A14, nell’area di servizio Esino ovest, in cui tutto il traffico in transito è stato deviato, con controlli ai veicoli e agli autobus. I mezzi pesanti, verificata la legittima circolazione per il trasporto di merci necessarie, hanno proseguito la marcia. Non sono mancate le sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla mobilità a carico di cittadini in circolazione senza un motivo valido.(Ren)