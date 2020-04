Medio Oriente: coronavirus, 6 milioni di dollari concessi dalla Banca mondiale ai palestinesi

- La Banca mondiale ha annunciato di aver approvato una sovvenzione di 5,8 milioni di dollari per sostenere gli sforzi del governo palestinese per affrontare lo scoppio del coronavirus. La Banca ha dichiarato ieri in una nota: “Abbiamo dato il via libera a una nuova operazione di emergenza del valore di cinque milioni di dollari per aiutare la Cisgiordania e la Striscia di Gaza a soddisfare le urgenti esigenze sanitarie necessarie per affrontare la pandemia di Covid-19". Due settimane fa, la Banca mondiale ha fornito 800 mila dollari per sostenere questi sforzi. "L'operazione sosterrà gli sforzi per rallentare e ridurre la diffusione del virus e migliorare l'assistenza clinica e gestire i casi di persone infette", ha detto la banca. (Res)