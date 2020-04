Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), a casa anche il primo maggio? Credo proprio di sì

- Per il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, dopo Pasqua e Pasquetta, anche il primo maggio probabilmente gli italiani lo passeranno chiusi in casa a causa del Covid-19. "Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data - ha affermato Borrelli a 'Circo Massimo', su Radio Capital -. Dovremo stare in casa per molte settimane". (Rin)