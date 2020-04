Coronavirus: Fico, abbiamo bisogno di Europa solidale, sono favorevole ai coronabond

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha detto di essere d'accordo con il premier Giuseppe Conte in merito all'Europa ed al Covid-19. "Non stiamo scrivendo un manuale di economia, ma una pagina di storia - ha osservato la terza carica dello Stato ad "Agorà", su Rai3 -. Oggi l'Europa deve avere al centro il concetto, la forza che la parola solidarietà ha in se stessa. Dobbiamo andare verso una condivisione del debito, occorre garantire i titoli che i nostri Paesi dovranno emettere per sostenere il loro debito sovrano. La strada giusta da perseguire è quella dei coronabond". Per Fico, "bene le aperture che il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sta facendo piano piano, bene il percorso della Banca centrale europea dopo le sciagurate parole di Christine Lagarde. Occorre continuare così - ha concluso il presidente della Camera - e non mollare. Dobbiamo comprendere che tipo di Europa scriviamo per il futuro". (Rin)