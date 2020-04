Coronavirus: Gallera, Veneto? In Lombardia esploso tutto, siamo stati travolti da ondata

- "Quello che è successo in Lombardia fortunatamente non è praticamente successo in nessuna altra regione. Noi qui abbiamo avuto il virus che ha girato indisturbato in tutta la regione per 20 giorni, a partire dal Lodigiano fino alla zona di Bergamo e di Alzano per poi passare a Orzinuovi dove c’era la fiera del fieno e cosi via. Quindi a un certo punto qui è esploso tutto ed è come se noi fossimo stati travolti da questa ondata". Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo in collegamento a Mattino Cinque su Canale 5 respingendo le critiche sulla gestione dell'emergenza coronavirus, soprattutto in relazione a quanto fatto in Veneto. "Dalle altre parti - ha aggiunto Gallera - fortunatamente non è successo così: nel caso del Veneto si è individuato immediatamente il focolaio in comune molto piccolo di tre mila abitanti, l’hanno chiuso come noi abbiamo cercato di fare a Codogno dove però la falla era molto più ampia e quindi hanno soffocato quel focolaio e poi hanno pochi casi: hanno i casi che noi abbiamo avuto nei primi 10 giorni”. (Rem)