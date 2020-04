Nigeria: coronavirus, figlia presidente Buhari termina periodo di autoisolamento

- La figlia del presidente nigeriano Muhammadu Buhari, in quarantena da due settimane, ha terminato il suo periodo di autoisolamento e si è riunita con la famiglia. Lo ha annunciato il portavoce della first lady Aisha Buhari, Aliyu Abdullahi, in una nota, aggiungendo che la figlia del presidente sta bene ed in salute. L’autoisolamento si è reso necessario dopo che la donna è tornata dal Regno Unito il mese scorso e ha dovuto attenersi alle misure di contenimento messe in atto nel paese, in particolare per le persone che arrivano da paesi con casi confermati di coronavirus. Domenica scorsa il presidente Buhari ha annunciato il blocco delle attività nelle città di Lagos e Abuja nel tentativo di contenere la diffusione di Covid-19 nel paese. Le restrizioni si applicheranno anche nello stato di Ogun, che confina con quello di Lagos, e riguarderanno tutte le attività commerciali e gli uffici, con l’eccezione dei soli negozi di alimentari, ospedali e altri fornitori di servizi essenziali. Il blocco avrà effetto per un periodo iniziale di 14 giorni. “Tutti i cittadini di queste aree dovranno rimanere nelle loro case e gli spostamenti da o verso altri stati dovranno essere rimandati. Tutte le attività commerciali e gli uffici all'interno di queste aree resteranno completamente chiuse durante questo periodo”, ha detto Buhari in un discorso televisivo tenuto ieri sera. Il capo dello Stato ha inoltre annunciato la creazione di un fondo speciale di 40 milioni di dollari per aiutare a gestire la pandemia. Nel paese si registrano attualmente 184 casi confermati di contagio e due decessi per coronavirus. (Res)