Coronavirus: Gallera, polemiche sindaci speculazioni politica, governatore giustamente ha detto ‘adesso basta’ (2)

- "C’è una difficoltà da parte di tutti - ha aggiunto Gallera - io non voglio dire che la Protezione civile tiene nascoste le mascherine o altri prodotti e non ce li fa avere ma sta di fatto che noi abbiamo ricevuto circa 2,5 milioni di mascherine dalla Protezione civile mentre 10 milioni le abbiamo acquistate noi e questo già da una proporzione". "Solo per gli ospedali abbiamo bisogno di 300mila mascherine al giorno e per l'intero sistema di circa 500mila", ha chiosato l'assessore al Welfare.(Rem)