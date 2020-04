Valle d'Aosta: da lunedì al via domande per Cassa integrazione guadagni in deroga

Roma, 03 apr 09:46 - (Agenzia Nova) - L'assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, ha fatto sapere che a partire da lunedì sarà possibile presentare le domande per la richiesta della Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd). (Ren)