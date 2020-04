Agricoltura: assessore Lazio, nuovi bandi su sviluppo rurale per biologico e zone montane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha pubblicato due nuovi bandi del programma di Sviluppo rurale, uno per l'agricoltura biologica e l'altro per le zone montane. Lo rende noto l'assessore all'Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. Nello specifico, "il primo è legato alla misura 11, quinquennale, sottomisura 11.1 dedicata all'adozione di pratiche e metodi di produzione biologica, e sottomisura 11.2 dedicata invece al mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica. Dopo un anno di fermo, grazie a un importante lavoro di recupero di risorse e di rimodulazione svolto dalle strutture amministrative, siamo riusciti a ri-bandire una misura strategica per il settore del biologico, stanziando nuove risorse per la prima annualità 2020. L'obiettivo è di incentivare gli agricoltori a convertire e mantenere l'azienda agricola al metodo di produzione biologica, escludendo totalmente l'uso di 'input chimici' di sintesi e prevedendo invece adozione di tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale", spiega nella nota l'assessore. (segue) (Com)