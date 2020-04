Agricoltura: assessore Lazio, nuovi bandi su sviluppo rurale per biologico e zone montane (2)

- Il secondo bando, invece, "è legato alla misura 13, 'Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici', sottomisura 13.1 destinata ai pagamenti compensativi per le zone montane. Una misura strategica per una regione come la nostra, dove circa 5.000 agricoltori risiedono nelle zone montane, con circa 56.000 ettari di superficie agricola, svolgendo una importantissima azione di 'presidio' dei territori più soggetti a rischi ambientali - penso ad esempio all'erosione del suolo o ai dissesti idrogeologici - e di custodi della nostra preziosissima biodiversità. Prevedere pagamenti compensativi incoraggia inevitabilmente gli agricoltori a preservare i nostri terreni montani, evitando così l'abbandono con le sue possibili conseguenze negative. Sino a oggi, coscienti dell'importanza della misura 13, abbiamo cercato di garantire come amministrazione il pagamento del totale delle richieste pervenute dagli agricoltori nel corso degli anni. Basti pensare che sono passate dai circa 9,5 milioni di euro del 2016, ai circa 12 milioni del 2018, per arrivare a 14 milioni di euro nel 2019", aggiunge Enrica Onorati nella nota. (segue) (Com)