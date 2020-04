Agricoltura: assessore Lazio, nuovi bandi su sviluppo rurale per biologico e zone montane (3)

- "L'incremento delle domande, da un lato, e la nostra ferma volontà di volerle soddisfare totalmente, dall'altro, hanno portato al quasi completo esaurimento della dotazione finanziaria assegnata dal Psr a questa misura, pari a circa 47 milioni di euro. Di fronte a tale situazione, siamo riusciti non solo a garantire tutti i pagamenti del 2019, ma a emanare anche questo nuovo bando per il 2020, proponendo alla Commissione Europea una modifica, che è stata approvata e che ha comportato lo spostamento di risorse da misure scarsamente attrattive per i nostro agricoltori", aggiunge l'assessore regionale del Lazio all'Agricoltura. Tutti i dettagli si trovatno sul sito di Lazio Europa e della Regione Lazio nella sezione agricoltura. (Com)